Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde: Amazon’un ilk yerlisi ‘Rüyanda Görürsün’ geliyor

Murat Boz ve Burcu Özberk’in başrolleri paylaştığı, Amazon Prime Video’nun ilk yerli içeriği, ‘Rüyanda Görürsün’ 3 Şubat Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Amazon’un dünya çapında milyonlarca seyirciye ulaşan dijital yayın platformu Prime Video, ilk yerli Amazon Original içeriğini üyeleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Murat Boz ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer aldığı ‘Herkesi aynı rüyada bir araya getirecek’ filmin yönetmen koltuğunda Cemal Alpan oturuyor.

Umut Açıkalın ve Serhat Solmaz’ın kaleme aldığı film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin’i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken, orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin, onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanır. İkilinin yolları bir partide kesişir ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada bulurlar.