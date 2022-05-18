Muhafazakar Partili milletvekili tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı

Britanya’da Muhafazakar Partili bir milletvekili tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı.

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Metropolitan Polisi’nin sözcüsü adı açıklanmayan bir kişinin 2002-2009’da bu suçları işlediği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Adını, cinsiyetini veya milletvekili olup olmadığı bilgisini paylaşmayan sözcü, ”Bir kişi sarkıntılık, cinsel saldırı, tecavüz, güveni kötüye kullanma ve kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı” dedi.

Ancak basında çıkan haberlerde bir erkek milletvekilinin tutuklandığı belirtildi. Bu kişinin kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu belirtildi.

Metropolitan Polisi’nin açıklamasında şu ifadelere yere verildi: ”Met, Ocak 2020’de, 2002-2009 yılları arasında cinsel suçlar işlendiğine dair bir ihbar aldı. Suçların Londra’da işlendiği iddia ediliyor.”

Muhafazakar Parti disiplin kuruluysa milletvekilinin soruşturma sürerken serbest bırakılsa da Parlamento’daki oturumlara katılmamasını istedi. Soruşturma sonuçlananan dek açıklama yapmaktan kaçınacaklarını duyurdu.