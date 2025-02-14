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Muğla'da denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binası ortaya çıktı

Muğla’da kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Ortanca ilçesine bağlı sahilde deniz suyu yaklaşık beş metre çekildi. Köyceğiz Gölü’nü denize bağlayan Dalyan kanalında su seviyesi 40 santimetre düştü.


İztuzu plajında suların çekilmesiyle kum tepecikleri oluştu.

Plajın Boğazağzı mevkisinde yaklaşık 60 yıl önce kullanılan gümrük binasının taş temel duvarları suların çekilmesiyle su yüzüne çıktı.

S.S. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, suların her yıl belli dönemlerde çekildiğini fakat bu seviyeye düştüğünü görmediğini söyledi.

Denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının da ortaya çıktığını belirten Yalılı, yapı hakkında bilgi verdi:

“1940 ve 60 yılları arasında orası gümrük muhafaza memurlarının görev yaptığı bir yerdi. Şu an temeli görebiliyoruz. Dalyan’dan Yunanistan, Rodos ve diğer adalara örneğin balık sevkiyatı, başka ürünler de gidiyordu. Eskiden kara yolu yokken bu bölgeye buradan deniz yoluyla sevkiyat vardı.”

Yallı, önümüzdeki günlerde denizin yükselerek göle akmasını beklediklerini söyledi.

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