Yaramazlara biraz batar!

Motorine bir zam daha geliyor

Motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Ekonomim‘in sektör kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. 


Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,62 TL’ye yükselecek.

Benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin fiyatlarına 20 Ocak‘ta 1 lira 15 kuruş, benzine de 24 Ocak‘ta 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul:

  • Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,36 TL
  • Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,28 TL
  • Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 40,26 TL
  • Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı 40,19 TL

Ankara:

  • Benzin litre fiyatı 39,03 TL
  • Motorin litre fiyatı 40,97 TL

İzmir:

  • Benzin litre fiyatı 39,22 TL
  • Motorin litre fiyatı 41,16 TL

Motorine zam

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Motorine bir zam daha geliyor

29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.