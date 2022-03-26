Miyase İlknur: İktidar bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyor Allah’tan

Rusya’nın Ukraynayı işgali nedeniyle başlayan krizde de karışıklığı çıkaran ABD, kendisi ateşe müdahale etmek yerine kullanılacak maşa arayışında. Polonya’yı maşa olarak kullanmak istedi olmadı. Şimdi Türkiye’yi kullanmak istiyor.

Rusya’dan satın aldığımız S-400’leri Ukrayna’ya vermemizi istiyor. Karşılığında da havucun ucunu gösteriyor. “Gönder S-400’leri, göndereyim F-35 ve Patriot’ları” diyor.

(…) Öyle dolambaçlı yollara ne gerek var? Sen bize göndereceğin F-35 ve Patriot’ları direkt Ukrayna’ya göndersen ya…

İktidar bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyor Allah’tan.

Miyase İlknur’un yazısı