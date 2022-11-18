Midesinde uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde midesinde uyuşturucu olduğu saptanan kişi tutuklandı.

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran’dan Doğubayazıt’a giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu F.A’yı takibe aldı.

Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda yakalanan F.A, kontrol için Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Midesinde, üç paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve bir paketteki 4,65 gram kenevir reçinesi çıkan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.