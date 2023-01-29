Michael Jackson Nezir: Beş yaşında ‘halay başı’ oldu

‘Michael Jackson Nezir’ olarak tanınan 42 yaşındaki inşaat işçisi Şırnaklı Nezir Ayas’ın, beş yaşında gittiği bir düğünde ‘halay başı’ olarak başlayan hikayesi dünyaya yayıldı. Bölgede düğünlerin gözdesi olan Ayas, yurt dışından halay başı olması için davet alıyor.

Sosyal medyada çektiği halaylarla gündem olan Ayas’ın ritimleri o kadar sevildi ki, insanlar ona ‘Michael Jackson Nezir’ lakabını taktı. Öyle ki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Ayas’ın halay görüntülerini 126 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştı.

Şırnak başta olmak üzere bölgede bir çok kentte ve yurt dışından düğünlere davet edilen Ayas’ın, halay başı olduğu düğünlerde gençler koluna girmek için yarışıyor.

Rûdaw’da yer alan habere göre inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyen Ayas, ‘işe gideceğim’ dediği zaman arkadaşlarının ‘halk işe gitmeme izin vermiyor ve düğünlerine davet ediyor’ dediğini aktarıyor.

1986 yılında henüz daha beş yaşındayken komşularının düğününde müziğin ritmine kaptırarak tek başına oyuna kalktığını ve o günden beridir de halay başı olduğunu söylüyor:

“Ben düğünleri, halayı çok severdim. Bablekan oynadıklarını gördüm. Çocuktum gidip tek başıma oynadım. Onlar da kolumdan tutup beni halay başı yaptılar. Bu benim için bir merak haline geldi ve bunu sürdürdüm.”

En büyük hayalim halay

Justin Bieber’ın videosunu paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ayas duygularını şöyle anlatıyor:

“Benim videomu paylaştığında saat gecenin 01:00’iydi. Sofi Ömer ve beni Instagram’da paylaşmıştı. Çok sevindim. En büyük hayalim düğünler ve halay. Düğünlerimizi, halayımızı tüm dünyaya tanıttık. Yani Kürt düğünlerinin ve halayının ne olduğunu artık tüm dünya biliyor.”