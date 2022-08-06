Mezunların bağışlarıyla kurulan kütüphane, Bakan Özer tarafından tekrar açıldı

İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde mezunların bağışlarıyla kurulan ve geçen sene açılışı yapılan okul kütüphanesi, ‘Erhan Afyoncu’ ismi verilerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla düzenlenen törende yeniden açıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Kuyubaşı’nda Marmara Üniversitesi’ne bitişik olan ve Türkiye’deki ikinci fen lisesi olarak 1982 yılında ilk öğrencilerini alıp, 1985’te ilk mezunlarını veren İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin (AFL) kütüphanesi AFLİM (Atatürk Fen Liseli Mezunları Derneği) koordinatörlüğünde AFL mezunları tarafından yaptırıldı ve 2019 yılında öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Kütüphane girişindeki plaket ve yine kütüphanede asılı olan katkı yapan her bir mezunun isim ve soyadı periyodik tablo gibi düzenlendi.

Ancak dün bu kütüphaneye Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’in de katıldığı bir tören ve açılışla AKP’li Erhan Afyoncu’nun ismi verildi.

Törende konuşan Özer, kütüphanenin okul mezunlarının katkılarıyla kurulduğundan ve geçen sene Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan’ın da katıldığı bir törenle açılışının yapıldığından bahsetmeyerek “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesiyle iki ayda 16 bin 361 kütüphane yapıldığını öne sürdü: “2021 yılı sonu itibarıyla kütüphanesi olmayan bir okulumuz bulunmuyor. Bunu Millî Eğitim Bakanı olarak söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 57 bin 108 okulumuz var. 146 bin binamız var. 18.9 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu okulların hepsinde kütüphane var”.

Mezunlar derneğinden tepki

Yaşananlara ilişkin Atatürk Fen Lisesi Mezunları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “AFLİM’in ve daha önemlisi mezunlarımızın maddi ve manevi desteğini yok sayan bu isimlendirme nezdimizce kabul edilemez!” ifadeleriyle duruma tepki gösterildi. Açıklamada, kütüphaneye tarihçi Erhan Afyoncu’nun isminin verilmesine de karşı çıkılarak “Eğer illa ‘yaşayan insan hazinesi’ ismi verilecek idiyse de, halihazırda gençlerimize gençlerimize ilham verecek pek çok mezunumuzun olduğunu biliyoruz, hatırlatmak isteriz” denildi.

Afyoncu’nun liseyle de bir ilgisi bulunmuyor.

Yeniden açılış Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açılışa Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı görüldü.