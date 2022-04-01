Mevduatta stopaj indiriminin süresi uzatıldı

TL mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre üç ay daha uzatıldı.

TL’nin değerini korumak adına Ekim 2020’de başlatılan uygulama üç aylık ek sürelerle bugüne kadar gelmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart’ta son bulması öngörülen uygulama 30 Haziran’a uzatıldı.

Haziran sonuna kadar stopaj oranları, vadesi altı aya kadar hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun olanlarda yüzde 10 yerine 0 olarak uygulanacak.