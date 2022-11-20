Meteoroloji’den Marmara için lodos fırtınası uyarısı

Marmara genelinde devam eden kuvvetli lodosun, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, bölgede devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtınayla yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul’da lodos günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehir Hatları’na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları’nın sitesinde yer alan açıklamada, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin yapılamadığı bildirildi.