Meteoroloji’den beş il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı ili (Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize) ‘sarı kod’la uyardı. Bu illerde kuvvetli yağmura karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji günlük tahmin raporu şu şekilde: ”Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.