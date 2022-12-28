Meteoroloji’den beş il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için ‘sarı kod’ yayınlayarak kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

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MGM günlük tahmin raporu şu şekilde: ”Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.”

🗓28 Aralık 2022 (Çarşamba)

☔🌨️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 – 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 – 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eLBB6s0Hnv — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 28, 2022

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde iki ila dört derece azalacağı, iç kesimleri bir ila üç derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.