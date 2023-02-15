Mete Gazoz, şampiyonluk okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kullandığı oku açık depremzedelere yardım için açık artırmaya çıkardığını bildirdi.

Mete Gazoz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada okun satışından gelecek parayı depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını duyurdu.

Gazoz’un açıklaması şu şekilde:

“Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz.”