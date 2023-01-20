Metallica yeni albümünden ikinci tekliyi yayımladı

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olan F.E. ile olaylara karışan 22 sanık hakkında iddianame hazırlandı.