Metallica yeni albümünden ikinci tekliyi yayımladı

ABD’li heavy metal grubu Metallica, altı yıl aradan sonra 14 Nisan’da çıkaracağı yeni albümü ’72 Seasons’tan ikinci tekliyi yayımladı.
‘Screaming Suicide’ isimli şarkı, gece saatlerinde dijital müzik platformlarında dinlemeye sunuldu.
Şarkıya çekilen video klip de YouTube’da yayımlandı. Uzunluğu 5 dakika 40 saniye olan şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda Tim Saccenti oturuyor.
Metallica daha önce de yeni albümünde ‘Lux Æterna’ isimli şarkıyı tekli olarak yayınlamıştı.
12 parçalık, 77 dakikalık yeni albüm 2016’da yayınlanan ‘Hardwired… To Self-Destruct’tan altı yıl sonra 14 Nisan 2023’te çıkacak.