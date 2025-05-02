Merkez Bankası'ndan TL'ye geçişi destekleyici yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla Merkez Bankası’nın (MB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

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İhracat genelgesinde değişiklik yapılarak 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere ihracat bedellerinin MB’ye satılması gereken asgari oranı yüzde 35’e çıkarıldı.

Bu oran şubatta yüzde 25’e indirilmişti.

Firmaların dövizlerini Türk lirasına dönüştürmesini teşvik etmek için sağlanan döviz dönüşüm desteği de yine aynı tarihe kadar yüzde 3’e çıkarıldı.

MB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamındaki değişikliklerleyse tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduatları için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Yurt içi yerleşiklerle yapılan, bir yıla kadar vadeye sahip yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranlarıysa tüm vadelerde 400 baz puan artırıldı.

Bankacılık sisteminde Türk lirası payının artırılması hedefiyle de tüzel kişilere ait TL mevduat payı yüzde 60’ın altında olan bankalara yeni bir yükümlülük getirildi. Bu bankaların her ay bu payı yüzde 0,3 artırması bekleniyor.