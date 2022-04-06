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Yaramazlara biraz batar!

Mensur Akgün: Başladığımız işi yarım bırakmayalım


Ukrayna savaşın seyrini kendi lehine değiştirmek için elindeki tüm fırsat ve imkanları kullanmakta, insani trajedilerini ve uğradığı haksızlığı koza dönüştürmeye çalışmaktadır. Amerika da Rusya’yı bir daha kendini toparlayamayacak kadar zorlamaktadır. Biz de onların yerinde olsak aynı şeyleri yapar, Rusya üstündeki baskının artmasını sağlamaya çalışırdık.

Ama şu anda arabulmaya, iki taraf arasında ezilmeden, çıkarlarından feragat etmeden karşı karşıya kaldığımız durumu yönetmeye çalışıyoruz. Bu yüzden hukukla siyaseti, propagandayla gerçeği birbirinden ayırmak ve aynı zamanda kamuoyu kazanma yarışında Ukrayna’nın bir adım daha öne geçtiğini, sorunun zor olan çözümünün daha da zor hale geldiğini görmek zorundayız.


Savaş suçu işlendiyse suçu işleyenlerin cezalandırılması için uluslararası mekanizmaların çalışmasını gücümüz yettiğince teşvik edelim fakat başladığımız işi yarım bırakmayalım. Barış, en azından kalıcı bir ateşkes için çalışalım.

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