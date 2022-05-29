Meme implantı patlayan kadın dava açtı

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir kadın meme implantı patladığı için dava açtı.

Fotoğraf: westlakeplasticsurgery.com (temsili)

Sandra Adelsberg, Mayıs 2019’da ameliyat oldu. Adelsberg’in varolan meme implantları değiştirildi. Ancak sağ tarafa takılan saline (tuzlu su) dolu implant iki ay sonra patladı.

Adelsberg, merkezi Teksas eyaletindeki ‘Ideal Impants’ tarafından üretilen implantın değiştirilmesi için bir ameliyat daha oldu.

Şirketten tazminat talep eden Adelsberg olumlu yanıt alamayınca hukuki mücadele yoluna gitti.

Şirket aleyhine Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde hem fiziki zorluk yaşadığını hem de travma yaşadığını ifade etti.