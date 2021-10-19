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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: NATO tarihinde ilk

Komşumuz Yunanistan Fransa ve ABD ile peş peşe yeni askeri anlaşmalar imzaladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı konuşmalarda bu anlaşmaların hedefinin Türkiye olduğunu gizlemiyor.


Bir NATO üyesinin öteki NATO üyesine karşı diğer iki NATO üyesiyle savunma anlaşması imzaladığına NATO’nun tarihinde ilk kez rastlanıyor.

Yunanistan ABD ile yaptığı anlaşma gereği ABD’ye kendi topraklarında yeni üsler verdi. O kadar ki bizzat Yunan muhalefeti içinde kimi üyeler “Yunanistan’ın ABD’ye teslim edildiğini” açıkça konuşup yazıyor.

Sırada ne mi var? Atina’nın gündeminde muhtemelen Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma planı vardır.

Melih Aşık’ın yazısı

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