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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Orban zafer kazanınca kiralar ucuzlar mı?


Tek bir domatesin fiyatı 8.86 lira, üç adet biber 2.50 lira, bir salatalık 2.50, lira. Artık yeni ‘beka’ sloganımız belli; “tek millet, tek domates…”

Sokağın acı gerçeği bu ama iktidar alkışçıları halka reva görülen fukaralığı konuşmak yerine, Zelenskiy-Putin zirvesi ve despot lider Orban’ın seçim zaferini ballandıra ballandıra anlatmayı tercih ediyorlar. Öyle ki iktidar medyası her gün adeta harikalar yaratıyor! Putin ile Zelenskiy Türkiye’de buluşacak, Erdoğan dünya lideri olacak ve Nobel alacak!.. Orban Macaristan’da 6’lı muhalefeti ezdi, burada da Cumhur İttifakı aynı şekilde zafer kazanacak…


Mizah kültürünün kayıplara karıştığı şu günlerde, iktidar yanlısı kalemlerin diktatör Orban methiyeleri okumak ya da dinlemek oldukça eğlenceli… Neşelerinin bozulmasını istemeyiz ama yine de sormak gerekiyor: Orban zafer kazanınca acaba insanların karnı doyar mı?.. Domatesin, biberin, soğanın, benzinin, mazotun, doğalgazın, elektriğin, ilacın fiyatı iner mi? Ev kiraları ucuzlar mı mesela… Kısacası derin bir fukaralık yaşayan Ahmet amca ve Ayşe teyze Orban’ın seçim zaferine sevinmeli mi?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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