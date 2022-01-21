Mehmet Ocaktan: Muhalefet henüz ete kemiğe bürünmüş bir ittifak oluşturamadı

Maalesef Millet İttifakı müthiş bir söylem üstünlüğüne sahip olmasına rağmen, sanki iktidarın tümüyle umudunu tüketip teslim bayrağını çekmesini bekler bir görüntü sergiliyor. Kuşkusuz geniş yelpazeli bir muhalefet tablosunun güçlü bir birliktelik oluşturması çok kolay değil. Şimdilik CHP ve İYİ Parti’den oluşan ve geniş çerçevede 6 muhalefet partiden oluşması beklenen ittifak, aslında başta güçlendirilmiş parlamenter sistem olmak üzere önemli çalışmalar yapıyorlar.

Ancak hemen belirtmek gerekiyor ki muhalefet henüz ete kemiğe bürünmüş bir ittifak oluşturabilmiş değil. Mesela DEVA ve Gelecek Partisi bu ittifakta yer alacak mı, henüz bilmiyoruz. Muhtemelen bu partilerin kendilerince haklı birtakım beklentileri ve hedefleri vardır. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun son günlerdeki açıklamaları dikkate alındığında, ittifakın yapısı ve ismine ilişkin bazı önerileri olduğu anlaşılıyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı