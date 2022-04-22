Mehmet Ocaktan: ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ formülünü göçmenler icat etmedi

Bugün itibariyle ekonomiyi dönülmez akşamın ufkunda belirsizliğe terk eden “faiz sebep, enflasyon sonuç” formülünü de göçmenler icat etmedi.

Bilelim ki göçmenler meselesi son derece hassas bir konu, iktidar dahil bütün siyasi partilerin daha dikkatli bir dil kullanmaları ve meselenin insani boyutunu asla göz ardı etmemeleri gerekiyor.

Bu saatten sonra kim göçmenler üzerinden siyasi rant hesabı yaparsa kaybeder, unutmayalım bize sığınan insanları zorla gönderemeyiz. Bu hem uluslararası hukuk açısından hem de insani olarak mümkün değildir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı