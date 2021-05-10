Mehmet Demirkol: Yüzde 60 Beşiktaş

Beşiktaş’ın Galatasaray maçındaki kayıp kadar önemli bir sorunu var: Atiba’yı Karagümrük maçında kullanamayacak oluşları. Ön alan presinin en önemli unsurlarından biri o. Rakip, kaleciden başlayarak ısrarla pas yapıyor. Bunu bozmanın yolu da Beşiktaş’ın bildik ön alan baskısı. Atiba bu sene sadece orta saha değil bir forvet olarak da bu baskının en önemli unsuru. Bu maçı kazanırlarsa onlar son maçta 1 puan da yetecek. Ve hedefsiz Göztepe son maça ne kadar konsantre olabilir, bilmek zor. Beşiktaş hâlâ en güçlü favori.
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