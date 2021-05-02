Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın başarısı futbolculuğundaki tüm başarılarının ilerisinde

Dün sahadaki Beşiktaş kadrosunu oluşturan oyunculara yani. Bir yıl önce bu 11’deki oyuncuların Beşiktaş ilk 11’indeki varlıklarına farklı sebeplerle de olsa itiraz edebilirdiniz, kimse de itiraz etmezdi. Kaledeki Ersin’den en ilerideki Larin’e kadar bireysel ilerlemeye ve bunun ekip hedefiyle uyumuna ancak saygı durulur. Sergen Yalçın’ın bu başarısı futbolculuğundaki tüm başarılarının ilerisinde.

Mehmet Demirkol’un yazısı