Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın başarısı futbolculuğundaki tüm başarılarının ilerisinde

Dün sahadaki Beşiktaş kadrosunu oluşturan oyunculara yani. Bir yıl önce bu 11’deki oyuncuların Beşiktaş ilk 11’indeki varlıklarına farklı sebeplerle de olsa itiraz edebilirdiniz, kimse de itiraz etmezdi. Kaledeki Ersin’den en ilerideki Larin’e kadar bireysel ilerlemeye ve bunun ekip hedefiyle uyumuna ancak saygı durulur. Sergen Yalçın’ın bu başarısı futbolculuğundaki tüm başarılarının ilerisinde.
Reklam
SON HABERLER
Gel gel ‘ucuz işgücü’ne gel!
Çin’den bile düşük asgari ücreti, genç nüfusu ve kırılgan para birimiyle dünyada yeni bir üretim üssü doğuyor.
Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti
MetroPOLL Araştırma şirketinin anketi, muhalefetin oylarının toplamının, iktidarı geçtiğini gösterdi.
Perde kapandı: Kadıköy Theatron veda etti
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tiyatro, Covid-19 salgını sürecinde gelir kaybı nedeniyle kapısına kilit vurdu.
Son 24 saat: 373 can kaybı, 28 bin 817 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
Murat Belge’yle muhteşem bir yolculuk: İstanbul’un Surları ve Kapıları
Murat Belge yepyeni bir İstanbul kitabıyla çıkıverdi: İstanbul’un Surları ve Kapıları… Sanırım, salgın izin verirse, birkaç aya İstanbul surlarını ellerinde lacivert ciltli kitaplar olan insanlar kuşatacaktır. Artık hangi kapıdan gireceklerine kendileri karar verir.