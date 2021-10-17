Mehmet Demirkol: Bakasetas rahat ederse Trabzon büyük avantaj sağlar

Hamsik’in yokluğu handikap ama rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıldığında Siopis’in dinamizmi de işe yarar. Avcı’nın Siopis yerine Ömür’ü tercih etmesi büyük kumar olur. Siopis’le Bakasetas çok daha rahat hücuma destek verebilir. Fenerbahçe’de hâlâ Gustavo’nun yanı tam belirgin değil. Sosa ilk tercih ama o yoksa Pereira’nın 1 numarası yok. Bakasetas rahat ederse Trabzon büyük avantaj sağlar. Onun bağlantısını kesebilirse Fenerbahçe öne geçer.
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9 soruda: Covid-grip ‘ortak mevsimi’nde bilinmesi gerekenler
Covid-19 önlemleri nedeniyle geçen sonbahar ve kış etkili olamayan grip virüsü influenzanın, bu sezon daha fazla hastalık yapması bekleniyor.
İTÜ’de ‘atanmış’ rektörden ‘seçilmiş’ rektöre engel: Talimatla girişini yasakladı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in üniversitenin kampüsüne girmesine izin verilmedi.
MEB rakamlarıyla Türkiye’deki yurt sorunu
MEB’in 2020- 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin istatistiklerine göre ülkede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı toplam yurt sayısı 769. Türkiye genelinde devlet yurtlarının toplam kapasitesi yaklaşık 700 bin kişiye barınma imkanı sunabilecek büyüklükte.
Sungur Savran’dan Selahattin Demirtaş’a açık mektup
Sol Blok’a bütün gönlümüzle varız. Ama işçi sınıfına ve emekçilere sadece retorik bir ilgi göstermekle yetinmeyen, gerçekten onların mücadelesinin yanında, içinde yer alan bir Sol Blok’a. Büyük burjuvaziden demokrasi, Kürt halkının hakları ve benzeri konularda bir şeyler beklediği için onun çıkarlarına dokunmaktan imtina eden bir politika değil, onunla cepheden mücadele eden bir Sol Blok’a.
‘Z kuşağı’ anketi: CHP açık ara önde
ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara birinci parti. AKP ise oransal bazda kararsızlar ve oy kullanmayacakların bile altında.