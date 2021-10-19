Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bugünün dünyasında en uyumlu sistem

Siyasete girerek Türkiye’nin sorunlarını çözmeye heves edenler, bu yeni dünyanın koşullarını çok iyi değerlendirmelidirler. Boş bulunduğunuz anda felaketler birbiri ardınca gelir, dost bildikleriniz en azılı düşmanlarınıza dönüşebilir.

Bütün bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bugünün dünyasında en uyumlu sistem olduğunu düşünüyorum.

Türkiye yakın geçmişte iç ve dışişlerinin birbirine karıştığı durumları çok yaşadı. Ama parlamenter hükümet sistemi bu karmaşıklığın üstesinden gelemedi. Buna en somut örnek, Bulgaristan’daki Todor Jivkov rejiminin 400 bin Bulgaristan Türk’ünü zorla göçe mahkûm etmesi değil midir? Bu olayı Dışişleri Bakanlığı sadece seyirci olarak izlemişti.

Oysa şimdi buna benzer durumlarda sadece İçişleri ve Dışişleri değil, Milli Savunma Bakanlığı da hemen devreye giriyor. Söylemek istediğimiz budur.

Mehmet Barlas’ın yazısı