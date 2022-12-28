Mehmet Barlas: AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor

Türk siyasetinde en çok konuşulan konu “erken seçim”dir. Geçmişte ülke ne zaman yönetilemez hale gelse, koalisyonlar ne zaman çıkmaza girse erken seçim konuşulurdu. AK Parti iktidarıyla birlikte erken seçim tartışmaları da siyasi lügatimizden çıktı. 2022 yılının Ekim ayında baskın bir seçim yapılacağı söylenmişti. Gerçek olmadığı anlaşıldı. 2023 yılı geldi çattı. Şimdi şubat-mart aylarında bir seçim olacağı konuşuluyor. Şimdiden söyleyeyim, bu iddia da gerçekleşmeyecek.

AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor: “14 Mayıs.” Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz. Nedenine gelince…

Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran’da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran’da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran’da tüm Türkiye’de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez.

Mehmet Barlas’ın yazısı