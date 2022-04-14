Mehmet Ali Verçin: Kim gelirse gelsin AK Parti’den iyi yönetir

Düşük ihtimal verdiğim tahminlerimin hepsi aşıldı: Bir dolar 9 TL’yken 15 TL olabilir dedim, 18,’e çıktı. Enflasyon %40’ı aşabilir dedim, bugün %61 yarın %100 olacak.
Hükümetin ekonomide, doğru politikalara geri dönerek ıslah olma ihtimali kaldı mı bilmiyorum.
İktidara öyle bir aşkla yapışmışlar ki istifa akıllarının ucundan geçmiyor.
Geriye, ilk seçimde, AK Parti’nin seçimi kaybetme ihtimali kalıyor.
Yeni gelenler başarabilir mi? Kim gelirse gelsin AK Parti’den daha iyi yönetir.
Bütün erklerin “fiilen” tek elde toplanması anlamına gelen ve yoksulluğun da sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişmeli.