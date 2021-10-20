‘Maske takın’ diyen doktora saldırıya para cezası

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde doktora saldıran kadına 6 bin 180 lira para cezası verildi.

Sağlık ocağına 2 Aralık 2020’de maskesiz giren 37 yaşındaki Kıymet Dedecik, 31 yaşındaki doktor Yağmur Turan tarafından uyarıldı. Dedecik, uyarısı nedeniyle tartıştığı Turan’ı kollarından tırnaklarıyla yaraladı.

Doktorun çağrısıyla ‘beyaz kod’ üzerine merkeze giden polis, aynı mahallede yaşayan saldırganı gözaltına aldı. Dedecik, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor ise üç günlük ‘iş göremez’ raporu aldı.

Ceza çıktı ama hüküm açıklamadı

Küçükçekmece 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Dedecik’e ‘basit yaralama’dan ilk olarak 309 gün hapis cezası verildi. Ceza günlüğü 20 liradan 6 bin 180 liraya çevrildi.

Mahkeme, ‘sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği konusunda kanaate vararak’ hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Eğer Dedecik beş yıl içinde suç işlemezse hüküm kaldırılacak.

Mahkeme, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ eylemlerinin aynı zamanda yaşanması nedeniyle, sadece ‘yaralama’ suçundan ceza verilmesi gerekeceğini belirtti.