Mardin’de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi: Altı kişi hayatını kaybetti

Mardin’de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Mardin’de minibüs devrildi, altı kişi hayatını kaybetti (AA)

AA’nın aktardığına göre Mardin Midyat-Ömerli kara yolunda, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre araçta bulunan altı kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan üçü Midyat’a, ikisi de Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.