Mardin Bienali’nde tema ‘çimenin vaadi’

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Mardin Bienali, bugün kapılarını açtı. 20 Haziran’a dek sürecek bienalin teması ‘çimenin vaadi.’

border_less, Adwait Singh küratörlüğündeki, ‘Çimenin Vaadi’ başlıklı bienalde bir okuma alanı oluşturuyor

Bienal, gizemli bir evrensel politikaya ya da feragat kavramını içselleştiren bir sosyal-ekoloji ihtimaline doğru keşfe çıkıyor. Bu keşfin arka planını hem sayıları sel gibi büyüyen hakları ellerinden alınmış insanlar hem de gerçekten yükselmekte olan deniz seviyeleri oluşturuyor.

Bienalin internet sitesinde etkinliğe dair şunlar yazıyor:

”Yaygınlaşan güvenlikli siteler ve lüks kıyamet sığınakları, mültecilerin geçişini engellemek için yapılan yüzen deniz duvarları ve bariyerleri, düşman mimariler ve şirketleşmiş ulus devletlerin ayrımcı politikaları; tüm bunlar kapitalist kuşatmanın yayılımının işaretleri.

Bu kuşatma, insanların ezici çoğunluğunu refahın dışında tutmayı başararak Şili’den Hong Kong’a kadar milyonları paydaş oldukları kırılganlıklar üzerinden birleştirdi ve kazara da olsa kolektif bir prekarya yarattı. Tabii coğrafi ve kültürel farklılıklarımıza rağmen bizi bir araya getiren evrensel bir erişim aracı olan küreselleşmenin altı, milliyetçi hükümetler tarafından sistematik olarak oyulmakta.

Hükümetler bu makineler aracılığıyla ülkelerinin işgal edilmekte olduğu ve insanların işlerinin, sosyal güvencelerinin ve yaşam biçimlerinin tehdit altında olduğu imgesini yaratarak kitleleri terörize ediyor; oysaki tüm bu tehditleri bizzat hükümet adı altında kendileri yaratıyorlar. Peki insanların hak ve kaynaklarına göz diken bu kapitalist işgaller bütünü ile bunların yarattığı, sayısı artmakta olan mülksüzleştirilmiş devasa kalabalıklar arasında oluşan bu açmazdan nasıl kurtulacağız?”

Bienalin ilki Mardin’i modern sanatın merkezi haline dönüştürebilmek düşüncesiyle 4 Haziran-5 Temmuz 2010’da düzenlendi.

Mardin Bienali, sanat yoluyla Mardin coğrafyasını sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve farklı kültür topluluklarıyla hareketlendirmek, yeni paylaşım ortamları yaratmak, sanatta alışılagelmiş ‘merkez’ fikrinin tanımına yeni boyutlar getirmek ve Mardin’i saygın sergiler dizisiyle merkezi bir konuma oturtmayı amaçlıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıl ertelenen Mardin Bienali, Mardin Sinema Derneği ev sahipliğinde ve özel sektörün desteğiyle düzenleniyor.