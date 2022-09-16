Marco Polo’nun izinden gidiyor: Şimdiki durağı Düzce

İtalya’nın Venedik kentinden Çin’in başkenti Pekin’e yürüyerek giden Vienna Cammarota (73) Düzce’ye ulaştı.

Fotoğraflar: AA

İtalyan gezgin Marco Polo’nun seyahat ettiği 15 ülkeden oluşan güzergahı takip eden Cammarota, Avrupa’dan Asya’ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefliyor.

Cammarota, seyahatinin Düzce durağında, kazı çalışmaları sonucu 2 bin yıllık Medusa, mask heykelleri, groteks figürü ,Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon’un kabartma heykellerine ulaşılan Konuralp Bölgesi’ndeki Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Cammarota, AA muhabirine, yolculukla sayesinde dikkatleri üzerine çekmesi sonucunda barış elçisi ilan edildiğini söyledi.

Bu yıl çıktığı yolculuğu 2025’te tamamlamayı hedefleyen Cammarota, “Marco Polo’nun izini takip etmek için bu yolculuğa çıktım. Ticari ve tarihi anlamda önemi olduğu için yolculuğa çıktım. Bu yolculukta Roma İmparatorluğu döneminden kalan yapılar var. Bu yapıları görmek de diğer amacım” dedi.

Türkiye’yi beğendiğini, insanların sıcak ve misafirperver olduğunu bu nedenle yaşadığım bölgenin insanlarına benzettiğini belirten Cammarota, Çin’e vardığında Pekin’in dışındaki şehirleri de ziyaret etmek istediğini, bunların başında yeraltında asker heykelleri bulunan Şian kenti geldiğini anlattı.

Antik Roma kültürünün izini de sürdüğüne değinen Cammarota, Düzce’deki antik kentten etkilendiğini söyledi.