Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda AC Milan’ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli’nin (56) kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.
AC Milan, dün Sassuolo’yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A’da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa töreni ve kutlamalar sırasında Pioli’nin şampiyonluk madalyası çalındı.
İtalyan teknik adam kutlamalardan sonra, “Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya” dedi.
Serie A yönetiminden yanıt gecikmedi. Serie A’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli çalıştırıcı, Serie A’da sezonun teknik direktörü de seçildi.