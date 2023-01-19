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Yaramazlara biraz batar!

M3GAN’ın devam filmi geliyor

Gişede büyük başarı yakalayan korku filmi M3GAN’ın ikincisi çekiliyor. ‘M3GAN 2.0’ olarak duyurulan film, 17 Ocak 2025’te gösterime girecek.

James Wan’ın yapım şirketi Atomic Monster ve başarılı korku filmlerine imza atan Blumhouse, hem eleştirel hem de ekonomik anlamda başarılı olan M3GAN’ın devam filminin yapılacağını duyurdu.


İlk filmin senaristi Akela Cooper tarafından yazılan M3GAN 2.0’de ana karakterler Gemma ve Cady’i canlandıran Allison Williams ve Violet McGraw de rol alacak.

Yönetmeni henüz belli olmayan film 17 Ocak 2025’te gösterime girmesi planlanıyor.

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