Louis Vuitton, Paris’teki merkezini otele dönüştürecek

Fransız moda evi Louis Vuitton, Fransa’nın başkenti Paris’teki genel merkezini otele dönüştürme kararı aldı.

CEO Michael Burke, dünyaca ünlü markanın ‘otel işi’ne girdiğini Women’s Wear Daily’ye verdiği röportajda duyurdu.

Burke, Eyfel Kulesi gibi kentin simge yapılarına bakan pencereleri bulunan merkez binanın konaklama hizmeti vermenin yanı sıra dünyanın dünyanın en büyük Louis Vuitton mağazasına da ev sahipliği yapacağını söyledi.

Otelin 10 yıl içinde tamamlanacak. Merkez binanın dönüşüm sürecinin parçası olarak marka bir de deneysel alan oluşturacak. ‘LV Dream’ adlı alanda, 12 Aralık’tan itibaren bir yıl süreyle çikolata, hediyelik eşya dükkanı ve sanatçılarla markanın işbirliğinde ortaya çıkan çalışmalar yer alacak.