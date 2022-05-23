Londra ‘çiçek açtı’

Britanya’nın başkenti Londra’da yarın açılacak Chelsea Çiçek Fuarı öncesindeki basın günü etkinliği fuarın ziyaretçilere nasıl bir görsel şölen sunacağının işareti oldu.

Fotoğraflar: AA

Londra’nın Chelsea semtinde, Kraliyet Bahçıvanlık Topluluğu tarafından organize eden fuara her yıl binlerce ziyaretçi akın ediyor.

Bu yıl 28 Mayıs’a kadar sürecek fuarda birbirinden güzel, birbirinden renkli çiçekler görenlerin içini açacak.

Chelsea Kraliyet Hastanesi’nin arazisindeki fuarın basın gününde saçları çiçeklerle bezenen ve çiçekten kıyafet giyen mankenler büyük ilgi gördü.