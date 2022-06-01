Leylek ‘Mecnun’, yaralı ‘Leyla’sını yalnız bırakmıyor

Konya’da, yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor.

Fotoğraflar: AA

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki bölümde leyleklerin bakım, besleme ve tedavileri yapılıyor. Her sene aynı dönemde bölgeye gelen leyleklerin takibini yapan yetkililer, tedaviye ihtiyaç duyanları yuvalarından alarak tedavi için hayvanat bahçesine götürüyor.

O leyleklerden biri yaralı halde bakıma alındı. Dişi leylek hayvanat bahçesine götürülünce eşi onu yalnız bırakmadı ve bulunduğu kafesin üzerinde yuva inşa etti. Oradan ayrılmıyor.

Bu durumdan çok etkilenen hayvanat bahçesi çalışanları onlara ‘Leyla’ ile ‘Mecnun’ ismini taktı. Leylek Mecnun’a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor.

Çift Afrika yolcusu

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, leylek çiftinin yıllardır bölgeye gelerek yuvalarında birlikte yaşadığını söyleyerek şöyle devam etti: ”Kafes içine aldığımız dişi leyleğin tedavisi tamamlanıp bıraktığımızda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda bölgemizde yuva yapıp yavrularını büyüterek Afrika’ya yola çıkacaklar. Rehabilite amaçlı tuttuğumuz leylekler tedavi olduktan sonra uçabilecek seviyedeyseler biz bunları doğal ortamlarına bırakıyoruz. Leylek çiftimizden erkek olanı uzun zamandır burada olduğu için hayvanat bahçesini kendi evi gibi görüyor. Etraftaki gölet ve parklardan dallar toplayarak yuva yapıyor. ”

Pirinç, kanatlı veya memeli türündeki hayvanların rehabilitesi için yedi gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.