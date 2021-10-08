Leyla Aydemir davasında ikinci yargılama: Müebbet alan amca, bu kez beraat etti

Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölü bulunmasına ilişkin yeniden görülen davada, daha önce ömür boyu hapis cezası verilen amca dahil yedi kişi beraat etti.

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Dört yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş, cesedi 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi kişiye açılan davada, amca Yusuf Aydemir’e ‘kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan dört yıl hapis cezası verilmişti. Altı sanık beraat etmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 1’inci Ceza Dairesi, hem tüm kararları bozmuş, hem de amcanın tahliyesi karar vermişti. İstinaf savcılığının karara itirazı reddedilirken, dairenin kararı üst makamı tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

Savcı ceza istedi

Davanın yeniden görüldüğü Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşma bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Yusuf Aydemir ve diğer altı kişi katıldı.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada sunulan, AFAD görevlilerine ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının delil niteliği taşımadığına karar verdi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanıklar Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun’un suçu birlikte işledikleri için ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Ayşe ve Yıldırım Artam’ın da suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi. Savcı, Musa ve Hatun Dursun’un beraatini istedi.

Mahkeme beraat verdi

Cezası istenen sanıkların avukatları ise cumhuriyet savcısının mütalaasına itiraz etti.

Mahkeme heyeti, kısa aradan sonra kararını açıkladı. Heyet, yedi sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek beraatlerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi.

Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili faillerin bulunması için cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

‘Deliller göz ardı edildi’

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Leyla Aydemir’in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, bozma kararının ardından yeni deliller sunduklarını belirterek şunları söyledi: “Ancak bu deliller incelemeye alınmadan önceki kurulan ara kararlardan da vazgeçilerek yangından mal kaçırırcasına hızlıca karar verildi. Tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine taşıyacağımızı beyan ediyoruz. Hukuk mücadelesi devam edecek. Şu an her şey bitmiş değil. Sonuna kadar davayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Dosyada birçok eksik var. Bu duruşmanın karar duruşması olmasını beklemiyorduk, mahkeme kendi kurduğu ara kararlardan vazgeçerek sırf bugün karar vermek adına dosyada çok önemli delilleri göz ardı etti, incelemeye almadı. Dolayısıyla bunun verdiği şaşkınlık içindeyiz.”