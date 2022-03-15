Levent Tüzemen: Galatasaray Barcelona’da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeli

G.Saray, bence artık Barcelona’da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli.

Çünkü G.Saray Beşiktaş karşısındaki oyununu tüm maçlara yansıtsa zirve yarışında olurdu.

Marcao-Nelsson ikilisi hatasız oynadı, Omar fedakarca mücadele edip G.Saray’ın sağ kanadından Emre ile birlikte etkili hücum edilmesini sağladı.

Berkan&Taylan ikilisi hiç riske girmeden, topla fazla oynamadan basit oyunu tercih edip ayağındaki topları çabuk pasa dönüştürdü ve top rakibe geçtiğinde de hemen baskı yaptılar.

G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı.

Levent Tüzemen’in yazısı