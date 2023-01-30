Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen yılan türüne ‘en sevdiği kadının’ ismini verdi

Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen bir yılan türüne ‘en sevdiği kadın’ olan annesinin onuruna ‘Simon irmelindicaprioae’ adını verdi.

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Çevreye karşı duyarlılığıyla da bilinen Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Panama ormanında yeni keşfedilen bir yılan türüne isim verdi.

Independent‘ın aktardığına göre DiCaprio yılana, ‘en sevdiği kadın’ olan annesi Irmelin Indenbirken’in onuruna ‘Simon Irmelindicaprioae’ adını verdi.

Nesli tehlike altında

Chocó-Darién ormanındaki ağaçlarda yaşayan ve nadir görülen bu yılan türünün, çevrelerini tahrip eden çok sayıda altın ve bakır madeninin kurulması nedeniyle Covid-19 salgını sırasında özel bir tehlike altına girdiği kaydedildi.

Türün, yalnızca salyangoz ve sümüklü böcekle beslendiğinden, yaşamak ve avlanmak için çimenli bir araziye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Başka türler de keşfedildi

Öte yandan Ekvador, Kolombiya ve Panama’daki gözlemler sırasında dört yeni tür daha keşfedildi. Milyarder bir iş insanı olarak tanınan Brian Sheth de, keşfedilen yılanlarda birine kızı için Marley’in salyangoz yiyen yılanı (Sibon marleyae) adını verdi. Araştırmacılara göre yılan bozulmamış yağmur ormanlarında keşfedildi.

Üçüncü bir yılana ise koruma grubu Nature and Culture International’ın eski yönetim kurulu üyesi David Welborn’ın onuruna Welborn’un salyangoz yiyen yılanı (Dipsas welborni) adı verildi.