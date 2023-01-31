Laverne & Shirley’nin oyuncusu Cindy Williams hayatını kaybetti

‘Laverne & Shirley’ dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Cindy Williams 75 yaşında hayatını kaybetti.

Penny Marshall ve Cindy Williams, Laverne & Shirley dizisinden

The New York Times‘ın aktardığına göre Williams’ın menajeri Liza Cranis, Williams’ın kısa süren bir hastalık döneminden sonra geçen hafta huzur içinde öldüğünü söyledi.

Williams, Penny Marshall ile birlikte 1976’dan 1983’e kadar süren ve ‘Happy Days’ adlı televizyon programının spinoff’u olan sitcom dizisi ‘Laverne & Shirley’de rol aldı.

1950’lerde Milwaukee bira fabrikasında çalışan iki genç bekar kadının günlük hikayelerinden oluşan dizide başrolü Wiliiams ile Penny Marshall paylaştı.

Dizide Williams; Marshall’ın ‘küstah’ Laverne DeFazio karakterine karşılık ‘iyimser ve ağırbaşlı’ Shirley Feeney’i canlandırdı.

Dizi, o zamanlar televizyondaki en popüler diziler arasındaydı ve Shirley Feeney’i rolüyle Williams’a en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre adaylığı kazandırdı.

Cindy Williams

Williams, 150’den fazla bölümde yer aldı ancak gösterinin son sezonunda, kendisi ve Marshall arasında yaşanan gerilimin ardından ayrıldı.

Penny Marshall ise 2018 yılında 75 yaşında hayatını kaybetmişti.