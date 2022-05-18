Kutlama sırasında köpüklü şarabın mantarı gözüne isabet eden sporcu İtalya Bisiklet Turu’ndan çekildi

İtalya Bisiklet Turu’nun (Giro d’Italia) dün koşulan 10’uncu etabında finiş çizgisini ilk sırada geçerek herhangi bir Grand Tour’da etap kazanan ilk siyah-Afrikalı sporcu olan Eritreli Biniam Girmay (22), kutlama sırasında köpüklü şarabın mantarının gözüne isabet etmesi nedeniyle yarıştan çekildi.

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Dün tarihe geçen sporcu, kürsüdeyken patlatılan İtalyan köpüklü şarabı Prosecco’nun mantarı nedeniyle gözünden yaralandı ve hastaneye gitti. Hastanedeki müdahalenin ardından kendisini iyi hissetti ve Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux takımındaki arkadaşlarıyla kutlamaya devam etti.

Ancak bu sabah 11’inci etap öncesinde yeniden kötüleşti ve yarışa devam edemeyeceğini anladı.

Girmay, ”Üzücü oldu tabii, takım arkadaşlarım da korktular ama şimdi daha iyi hissediyorum. Bugün başlamadım çünkü gözümün biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var. Destek ve iyi dilekleri için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Takım doktoru Piet Daneels, Girmay’in sol gözündeki kanamanın yayılma riskini asgari seviyeye indirmek amacıyla yarıştan çekilmesine karar verdiklerini söyledi.

Girmay, dünkü başarısını ‘inanılmaz’ diye nitelemiş diğer takım arkadaşlarının performansını da övmüştü.