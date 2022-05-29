Kürşad Zorlu: Montrö’ye dair bir anı ve Atatürk’ün sigara tabakası

“Kayıt Dışı Anılar; 20 Diplomat Anlatıyor” adlı kitap büyükelçi Ender Arat’ın koordinatörlüğünde hazırlanmış. Ender Bey güzel işlere imza atıyor.

Kitapta Büyükelçi Murat Ersavcı’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesinin nasıl imzalandığına ve Atatürk’ün bu ortamı hazırlarken nasıl bir diplomasi kullandığına yönelik anısı dikkatimi çekti.

Montrö’nun tıpkı bugünlerde olduğu gibi çokça konuşulduğu bir dönemde Avustralya’da ilk parlamento binasında bir serginin açılışı yapılacaktı. Ersavcı da Türkiye’nin Büyükelçisi olarak davet edilmişti.

Törende bu parlamentoda 1923-1929 arasındaki görev yapan ilk Başbakan Stanley Melbourne Bruce’nin teşhis edilen eşyaları da vardı. Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalı bir fotoğrafı ve bir sigara tabakası bulunuyordu. İlginç olansa Bruce’nin Atatürk’ün o fotoğrafını ölene dek masasında eşinin fotoğrafının yanında tutması ve o tabakayı ölene dek kullanmış olmasıydı.

Kürşad Zorlu’nun yazısı