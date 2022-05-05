Kum fırtınası Irak’ta can aldı

Irak’ta başkent Bağdat’ın yanı sıra pek çok vilayette etkili olan kum fırtınası nedeniyle bir kişinin öldüğü, 5 binden fazla kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği açıklandı.
Irak Meteoroloji Kurumu’nun verilerine göre, dün akşam saatlerinde ülkenin batı çöllerinde başlayan şiddetli kum fırtınası Bağdat ve diğer bazı vilayetleri etkisi altına aldı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, fırtınadan etkilenenlere müdahale için bakanlığa bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinin acil servislerinin seferber edildiğini belirtti.
Bedr, boğulma tehlikesi geçirenlerin 2 bininin Bağdat’ta yaşadığını söylerken astım ve kronik hastalıkları bulunanlar başta olmak üzere tüm Iraklılara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.