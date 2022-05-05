Kum fırtınası Irak’ta can aldı

Irak’ta başkent Bağdat’ın yanı sıra pek çok vilayette etkili olan kum fırtınası nedeniyle bir kişinin öldüğü, 5 binden fazla kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği açıklandı.

Bağdat. Fotoğraf: Reuters

Irak Meteoroloji Kurumu’nun verilerine göre, dün akşam saatlerinde ülkenin batı çöllerinde başlayan şiddetli kum fırtınası Bağdat ve diğer bazı vilayetleri etkisi altına aldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, fırtınadan etkilenenlere müdahale için bakanlığa bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinin acil servislerinin seferber edildiğini belirtti.

Bedr, boğulma tehlikesi geçirenlerin 2 bininin Bağdat’ta yaşadığını söylerken astım ve kronik hastalıkları bulunanlar başta olmak üzere tüm Iraklılara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.