Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin 90 bin doların altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifelerle düşen Bitcoin 90 bin doların (yaklaşık 3 milyon 281 bin lira) altına kadar geriledi.

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Trump’ın 5 Kasım 2024’te seçimleri kazanmasıyla yükselip bir sonraki ay 109 bin dolarla (3 milyon 974 bin lira) rekor kıran Bitcoin, an itibarıyla (17.48) 88 bin 100 dolar (yaklaşık 3 milyon 212 bin lira). Bu, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin için son üç aydaki en düşük seviye.

ABD Başkanı, Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’eyse yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, bu durum küresel piyasalarda satış baskısıyla sonuçlanmıştı.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin’in haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 8. Son 24 saatteyse yüzde 7’nin üstünde.

Ayrıca küresel kripto para piyasasının değeri de son 24 saatte yüzde 6,32 azalarak 2 trilyon 900 milyar dolara (yaklaşık 105,7 trilyon lira) geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum’un fiyatı da son bir günde yüzde 10,60 düştü. Ethereum’un anlık fiyatı 2 bin 398 dolar (yaklaşık 87 bin 426 lira).