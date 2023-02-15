Kral Charles, Londra’daki deprem gönüllüsü Türkleri ziyaret etti

İngiltere Kralı 3’üncü Charles, Londra’da Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti.

Fotoğraf: Kraliyet Ailesi Twitter hesabı

Batı Londra’daki Hounslow’da Türkiye’ye gönderilmek üzere yardımları organize eden Türklerle bir araya gelen Charles, depremin ardından Afet Acil Durum Komitesi fonuna şahsen bağışta bulunmuştu. Komite, toplamda 60 milyon sterlin tutarında bağış topladı.

BBC Türkçe‘nin aktardığına göre bir Saray kaynağı, Kral’ın yalnızca maddi yardımlarla değil, pratikte vereceği destekle de her iki ülkede neler olup bittiğine dair farkındalık yaratmaya kararlı olduğunu belirtti.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Charles’ın, Londra’nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret ettiği belirtildi.

Following a series of devastating earthquakes in the region, The King has met members of the Syrian and Turkish diaspora communities in London to show his support to those affected during this difficult time.



Over 13 million people have been impacted across Turkey and Syria. pic.twitter.com/9elOpxYR3h — The Royal Family (@RoyalFamily) February 14, 2023

Bu ziyaretinde Charles’a Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da eşlik etti.

Ziyareti sırasında kendisine çay ikram edilen Charles, ardından bölgede bulunan bir Türk restoranına da gitti.

Daha sonra ise Charles, Suriyeliler tarafından organize edilen bir etkinlik için Trafalgar Meydanı’na gitti.