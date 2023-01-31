Kömürlükte bulunmuştu: Yedi yaşındaki çocuğu babası ‘eşine acı çektirmek için’ öldürmüş

Batman’da kömürlükte cesedi bulunan yedi yaşındaki kız çocuğunun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Baba ifadesinde, boşanmak üzere olduğu M.A.’ya acı çektirmek için cinayeti işlediğini söyledi.

Batman’da yedi yaşındaki kız çocuğu halasının kömürlüğünde ölü olarak bulunmuştu. Çocuğun ölümüne ilişkin baba Ömer Faruk Arslan, İstanbul’a gitmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

DHA’nın aktardığına göre Arslan’a eşi M.A. dört ay önce boşanma davası açtı. Arslan Batman’a ailesinin yanına taşınan M.A.’nın peşinden giderek kızıyla görüşmek istediğini söyledi.

Akrabaları aracılığıyla pazar günü kızını yanına alan Arslan, ifadesinde, kızını gezdirdikten sonra ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.’ya acı çektirmek için çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Arslan’ın yüzündeki çiziklerin de çocuğun kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

Arslan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.