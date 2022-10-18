Kocaeli’nde bir erkek, karısını ve kayınpederini öldürdü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre Ö.S. boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S.’yle konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitti.

Apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıktı. Ö.S. silahla eşine ve kayınpederine ateş etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli baba ve kızının öldüğünü belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.