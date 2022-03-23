KKM hesaplarında kambiyo satışları için vergi muafiyeti

Kuru korumalı mevduat kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak yapılan kambiyo satışları için Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) düzenlemeye gidildi.

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BSMV nispetlerinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olacak.