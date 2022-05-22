Kız çocuğu NBA maçından kaçırılıp 10 gün sonra bulundu: Sekiz tutuklama

ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) geçen ay oynanan bir maçta kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğu 10 gün sonra bulundu. Polis dün olayla ilgili sekiz kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Adı açıklanmayan kız çocuğu, 8 Nisan’da babasıyla Dallas Mavericks’in maçına gitti. Dallas American Airlines Center’de oynanan maç sırasında tuvalete giden çocuk geri dönmeyince babası durumu güvenliğe bildirdi. Bulunamayınca polise haber verildi. Çocuk, 18 Nisan’da, maçın oynandığı Dallas’tan 320 kilometre uzaktaki Oklahoma City’deki bir otelde bulunup ailesine teslim edildi.

Polis dün kızın kaçırılmasıyla ilgili sekiz kişiyi tutukladı. Kız çocuğunun ailesi Oklahoma City Polisi’ne teşekkür etti. Ancak Dallas Polisi’ne kızlarını daha erken, Oklahoma City’ye kaçırılmadan bulunmasını sağlamadıkları ve kaçıranların geç bulunduğu için tepki gösterdi.

Ayrıca, çocuğun sahte kimlikle alıkonulduğu otel yönetimi ve Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’dan da hesabının sorulmasını istedi.