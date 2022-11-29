Kiracısının kapısını baltayla kırdığı gerekçesiyle yargılanan ev sahibi hakim karşısında

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, kiracısının kapısını baltayla kırdığı gerekçesiyle hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 93 yaşındaki Naim Akgün’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Naim Akgün ve avukatı hazır bulundu.

Akgün, savunmasında evini iki üç kişiye kiraya verdiğini ancak evde 20 kişi yaşamaya başladığını öne sürerek, “Ben kiracılarla uğraşmamak için evi oğlum İhsan’a devrettim. Oğluma, kira ödemediklerini öğrendiğim için evden çıkmalarını söyledim” dedi.

‘Hatırlamıyorum, 93 yaşındayım’

Evden çıkan yan dairedeki kiracısının daireyi kötü halde bırakması nedeniyle tadilat yapmaya gittiğini ve elinde bu yüzden balta olduğunu, tadilat sırasında 8-10 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Akgün, “Kapıyı ben kırmadım. 15 bin lira değerindeki malıma neden zarar vereyim” dedi. Hakimin, emniyetteki ifadesinde, kızgınlıkla kiracısının kapısına vurduğunu söylediğini hatırlatması üzerine, “Onu dediğimi hatırlamıyorum, ben 93 yaşındayım” diyerek karşılık verdi.

Mahkeme, görüntülerinin incelenmesine ve hakkında takipsizlik kararı verilen sanığın oğlu İhsan Akgün’ün bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Balta silah sayılıyor

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Naim Akgün’ün, 11 Ocak’ta, kiracıları Suriyeli Amine Hasan ve Rahaf Şaham Kabaa’nın kira borcunu ödememeleri nedeniyle daireye elinde baltayla gittiği, kapıyı kırarak içeri girip kapı ve camlara zarar verdiği aktarıldı.

Naim Akgün’ün elindeki baltanın ‘silah’ sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor.